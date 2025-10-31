Eleições presidenciais. Antiga primeira-ministra da Bélgica declara apoio a Cotrim de Figueiredo

Numa mensagem de apoio dirigida ao candidato, a que a Lusa teve acesso, Sophie Wilmès, atual vice-presidente do Parlamento Europeu, diz não ter dúvidas de que o liberal "está mais do que preparado para representar Portugal ao mais alto nível, pela sua experiência profissional e política, nacional e internacionalmente" e anuncia a sua vinda a Portugal para apoiá-lo "com muito entusiasmo".

Wilmès assegura ter percebido no Parlamento Europeu que Cotrim de Figueiredo "não era uma pessoa para se conformar com a inércia que tantas vezes" é criticada nas instituições europeias.

A antiga líder do Governo belga acrescenta ainda que o eurodeputado, "sem poder formal significativo, conseguiu iniciar uma transformação no grupo Renew, usando com coragem e tenacidade o seu poder de influência e persuasão".

"É um reformador, um fazedor e um líder. Em Bruxelas notou-se rapidamente o efeito Cotrim. Imaginem como será como Presidente da República em Portugal", lê-se na mensagem.

O antigo líder da Iniciativa Liberal e eurodeputado, João Cotrim de Figueiredo, anunciou, a 13 de agosto, a sua candidatura a Presidente da República, numa entrevista em que disse querer fazer uma "candidatura mais abrangente", além da IL, e "abri-la a toda a gente que consiga imaginar um Portugal diferente do que ele é hoje".

O ex-líder da IL afirmou ter a certeza de que as "obras grandes nascem sempre do sonho ou da imaginação de alguém ou de alguéns, de grupos de pessoas, que pensam um bocadinho mais à frente e um bocadinho maior do que outros".

Nas últimas eleições presidenciais, em janeiro de 2021, o candidato apoiado pela IL, Tiago Mayan Gonçalves, ficou em sexto lugar, com 3,22% e 134 mil votos.