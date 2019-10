Eleições. Votos dos emigrantes vão ser contados

Dez dias depois das eleições legislativas em Portugal o processo eleitoral ainda não terminou.

Os votos dos emigrantes portugueses só serão contabilizados esta quarta-feira, nos dois círculos eleitorais, que valem quatro deputados para a Assembleia da República.



A maioria dos residentes no estrangeiro optou pelo voto por correspondência mas o processo, como conta a jornalista Paula Machado, registou vários contratempos.



As queixas dos eleitores portugueses, perante as falhas no exercício ao direito ao voto, através do correio.



Os boletins que não foram extraviados, vão ser contabilizados, a partir das 9h00 desta quarta-feira, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, onde foi instalada cerca de uma centena de mesas para este escrutínio.