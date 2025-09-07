Elevador da Glória. Marcelo considera Moedas "politicamente responsável"

As eleições autárquicas darão “a quem tem de decidir a possibilidade de a culpa não morrer solteira”, vincou o presidente.

O presidente transmitiu ainda as suas condolências às famílias e amigos das vítimas portuguesas, assim como aos chefes de Estado dos países de onde eram originais as vítimas estrangeiras.





O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou quarta-feira, pelas 18h00, fazendo 16 vítimas mortais e vários feridos. O Governo decretou um dia de luto nacional na quinta-feira e a Câmara de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

, alertou o chefe de Estado em declarações aos jornalistas após participar nas cerimónias fúnebres das vítimas mortais do descarrilamento.“Eu sou politicamente responsável, por isso é que escrevi aos chefes de Estado estrangeiros em nome do Estado português”, exemplificou o presidente, acrescentando que “para efetivar a responsabilidade é preciso ter o relatório completo, mas que ela existe por princípio, sim”., reiterou.Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que a responsabilidade política, “no caso de ser um cargo eletivo, é perante os eleitores”, pelo que,O chefe de Estado disse também ter compreendido a posição do presidente da Carris quando pôs o lugar à disposição “porque hoje, no direito português (…), o simples facto de uma instituição pública no seu funcionamento (…) determinar consequências desta gravidade determina uma responsabilidade jurídica objetiva”.Destacou, porém, que o relatório inicial sobre o descarrilamento “tem o cuidado de dizer que há muitas dúvidas e muitas pistas a desenvolver até ao relatório prometido para daqui a 45 dias”.Segundo este relatório, com os elementos disponíveis até ao momentoMarcelo Rebelo de Sousa apontou também o facto de o documento questionar “porque é que se soltou, no ponto de fixação de uma cabine, o cabo” ou “porque é que a redundância não existe ou não funcionou” quando foram acionados os dois sistemas de travagem.