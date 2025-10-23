Elevador da Glória. Relatório preliminar contém "muito mais" do que Marcelo "tinha pensado"

O presidente da República defende que se impõe aguardar o relatório final para avaliar as consequências políticas que devem ser retiradas.

"Eu sou jurista, tenho a formação de jurista. Quero esperar pelo relatório definitivo. O relatório preliminar já deu algumas consequências, mas isso são decisões de quem as tomou. Eu queria ver o relatório definitivo para ver se se confirma tudo aquilo que vem no relatório preliminar, que é muito mais do que eu tinha pensado", observou Marcelo.



"Se está no definitivo, então em função do definitivo é preciso, de facto, apurar as responsabilidades", acentuou o chefe de Estado.





Questionado sobre eventuais responsabilidades políticas, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a antecipar-se "ao relatório definitivo", o que constituiria "uma pressão".





"Deixar fazer. O preliminar foi feito sem pressões e agora vamos ver o definitivo, sem pressões, para ver o que é que se apura", insistiu. "Depois, há vários raciocínios que se pode fazer sobre aquilo que vier a ser apurado".









