Em carta a militantes. Mariana Mortágua anuncia saída da liderança do Bloco de Esquerda

A carta de Mariana Mortágua sela o fim de um ciclo no Bloco de Esquerda que teve início no final de maio de 2023, quando foi eleita com mais de 80 por cento dos votos na Convenção do partido.



Mariana Mortágua sublinha avançar para esta "decisão com a tranquilidade" que lhe foi conferida pelo "constante apoio" do camaradas de partido.





"Faço-o por acreditar que o Bloco beneficiará de ter, na coordenação e no parlamento, pessoas com melhores condições do que aquelas que hoje tenho para dar voz ao partido. Caberá a cada uma das moções presentes à próxima Convenção apresentar as suas alternativas de direção. A pluralidade reforça-nos".

O resultado do Bloco nas legislativas foi o pior de sempre, passando de cinco deputados para uma.

, indica Mariana Mortágua na mensagem aos militantes, a que a RTP teve acesso."Há dois anos e meio, quando decidi candidatar-me à coordenação do Bloco de Esquerda, conhecia as difíceis condições políticas da esquerda e do nosso partido.", começa por escrever na carta.. Não apenas porque continuou a redução do espaço eleitoral do Bloco, mas também porque", prossegue."A política, como a vida, somos nós e as nossas circunstâncias.. A direção por mim encabeçada foi. Bem sabemos das", admite a coordenadora cessante do Bloco.. No Bloco, temos orgulho em juntar diferentes gerações, experiências e sensibilidades que são parte essencial da luta popular em Portugal, nos combates do trabalho, da casa, contra as guerras e pela autodeterminação dos povos do mundo", lê-se ainda no texto."Estes são os tempos que nos toca viver e o Bloco tem a história, as ideias, a coerência e a militância para os enfrentar e para surpreender mais uma vez quem se assanha para nos atacar.. Serei parte desse caminho, como sou há quase vinte anos. Confio neste partido, na gente que o faz. Conta comigo", conclui.. Na lista do BE pelo círculo de Lisboa, figuraram em segundo lugar Fabian Figueiredo, antigo líder parlamentar e, em terceiro, Andreia Galvão, que substituiu a coordenadora bloquista no Parlamento quando esta integrou a flotilha que tentou chegar à Faixa de Gaza.Nas eleições autárquicas deste mês, o partido passou de cinco vereadores e 94 deputados municipais para uma vereadora em Lisboa, eleita pela coligação que reuniu PS, BE, Livre e PAN, e, ao todo, 17 deputados em câmaras municipais e freguesias.A coordenadora do BE marcou para esta tarde uma conferência de imprensa.