Política
Saída de Mariana Mortágua. José Manuel Pureza deverá ser candidato à liderança do Bloco
José Manuel Pureza deverá ser candidato à liderança do Bloco de Esquerda, apurou este sábado a RTP, na sequência do anúncio da saída de Mariana Mortágua.
José Manuel Pureza tem 66 anos e é professor universitário. Foi deputado à Assembleia da República entre 2009 e 2011 e de 2015 a 2022. Liderou o grupo parlamentar e chegou também a ser vice-presidente do Parlamento.Recentemente, Pureza foi candidato à Câmara Municipal de Coimbra. Obteve perto de três por cento dos votos.
A Moção A, que tem como primeira proponente Mariana Mortágua e nomes da direção do partido, deve assim apresentar José Manuel Pureza como candidato à liderança do Bloco de Esquerda na convenção marcada para novembro.
Recorde-se que José Manuel Pureza era um dos subscritores da Moção A.
Em carta dirigida aos militantes do Bloco e divulgada este sábado, Mariana Mortágua anuncia a saída da liderança do partido. No texto, em que afasta nova candidatura ao cargo, admite que não conseguiu promover um "impulso político e eleitoral", ou neutralizar "empenhadas campanhas de ódio" dos "adversários".
"Há dois anos e meio, quando decidi candidatar-me à coordenação do Bloco de Esquerda, conhecia as difíceis condições políticas da esquerda e do nosso partido. Depois do colapso da maioria absoluta do PS e com o reforço da direita e da extrema-direita era preciso encontrar outros caminhos", começa por escrever na missiva, a que a RTP teve acesso.
"Considero que esse objetivo não foi cumprido. Não apenas porque continuou a redução do espaço eleitoral do Bloco, mas também porque a renovação que então fizemos não se revelou suficiente para relançar a nossa intervenção social", prossegue.
"A política, como a vida, somos nós e as nossas circunstâncias. Nestes dois anos e meio, a precipitação de sucessivas campanhas eleitorais tirou espaço e tempo à nossa reflexão interna e prejudicou uma transformação efetiva do funcionamento do Bloco. A direção por mim encabeçada foi incapaz de inverter a excessiva centralização da estrutura do Bloco e gerar um novo impulso político e eleitoral. Bem sabemos das empenhadas campanhas de ódio dos nossos adversários, mas o certo é que não conseguimos neutralizá-las", reconhece a coordenadora cessante.
