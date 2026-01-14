Em dia de Montenegro na campanha de Mendes, Cotrim promete "trunfos" próprios: "é assim que se joga"

Foto: Oriana Barcelos

No Porto, João Cotrim de Figueiredo inaugurou um cartaz em branco, com uma frase apenas: "Imagina Portugal - Deixa aqui a tua mensagem". O candidato foi o primeiro a escrever. "Imagina um Portugal que funciona hoje, prepara o amanhã: saúde, habitação, educação", é o que está escrito com a letra do liberal. Foi na praça Velasquez , que se chama, na realidade, Jardim Dr. Francisco Sá Carneiro. Foi uma escolha calculada? "Por acaso não sabia, está a dar-me uma informação nova, mas conhecendo as pessoas da minha campanha, com a sua imaginação, não excluo essa possibilidade", afirmou Cotrim aos jornalistas.



João Cotrim de Figueiredo continua a tentar marcar o compasso da campanha eleitoral. Esta quarta-feira, foi o apelo a Luís Montenegro que gerou reações dos adversários. Com as sondagens como pano de fundo, o candidato pediu o apoio do presidente do PSD nas presidenciais. No fundo, a ideia seria deixar cair Marques Mendes que, para o liberal, já não tem hipótese de chegar à segunda volta. "Estamos a quatro dias das eleições presidenciais. Os últimos dias mostram - e os estudos de opinião confirmam - que estamos agora numa corrida a três para a segunda volta do sufrágio", escreveu, fazendo referência, implícita, também a André Ventura e a António José Seguro.



Luís Montenegro respondeu, sem responder, quando se juntou à campanha de Marques Mendes. Mesmo assim, o liberal não perde a esperança de poder vir a contar com o presidente social-democrata. Cotrim de Figueiredo acredita que ainda há tempo para fazer essa escolha, até porque, considera, o também primeiro-ministro não vai querer ver o candidato do PS e o candidato do Chega correrem juntos na final. "Tem oportunidade ainda de recomendar aquilo que ele próprio tão bem defendeu no princípio desta campanha, que era que isto não é uma brincadeira e que era fundamental concentrar os votos naqueles que tinham mais hipótese de evitar uma segunda volta como esta que se pode perspetivar agora", referiu.



A presença de Montenegro pode ser um trunfo na campanha de Marques Mendes, mas João Cotrim de Figueiredo garante que também tem os seus. O candidato liberal promete que vai tirar as cartas da manga. Quando e como? Cotrim não revela: "se eu dissesse qual era o trunfo sabiam destrunfar-me antes. É assim que se joga".