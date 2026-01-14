Política
Presidenciais 2026
Em dia de Montenegro na campanha de Mendes, Cotrim promete "trunfos" próprios: "é assim que se joga"
No dia em que João Cotrim de Figueiredo pediu apoio a Luís Montenegro, o presidente do PSD foi à campanha de Marques de Mendes - e, assim, o liberal não ficou sem resposta. Apesar disso, o candidato não desiste da ajuda dos social-democratas nestas presidenciais: "ainda têm dois dias para pensar melhor".
Foto: Oriana Barcelos
João Cotrim de Figueiredo continua a tentar marcar o compasso da campanha eleitoral. Esta quarta-feira, foi o apelo a Luís Montenegro que gerou reações dos adversários. Com as sondagens como pano de fundo, o candidato pediu o apoio do presidente do PSD nas presidenciais. No fundo, a ideia seria deixar cair Marques Mendes que, para o liberal, já não tem hipótese de chegar à segunda volta. "Estamos a quatro dias das eleições presidenciais. Os últimos dias mostram - e os estudos de opinião confirmam - que estamos agora numa corrida a três para a segunda volta do sufrágio", escreveu, fazendo referência, implícita, também a André Ventura e a António José Seguro.
Luís Montenegro respondeu, sem responder, quando se juntou à campanha de Marques Mendes. Mesmo assim, o liberal não perde a esperança de poder vir a contar com o presidente social-democrata. Cotrim de Figueiredo acredita que ainda há tempo para fazer essa escolha, até porque, considera, o também primeiro-ministro não vai querer ver o candidato do PS e o candidato do Chega correrem juntos na final. "Tem oportunidade ainda de recomendar aquilo que ele próprio tão bem defendeu no princípio desta campanha, que era que isto não é uma brincadeira e que era fundamental concentrar os votos naqueles que tinham mais hipótese de evitar uma segunda volta como esta que se pode perspetivar agora", referiu.
A presença de Montenegro pode ser um trunfo na campanha de Marques Mendes, mas João Cotrim de Figueiredo garante que também tem os seus. O candidato liberal promete que vai tirar as cartas da manga. Quando e como? Cotrim não revela: "se eu dissesse qual era o trunfo sabiam destrunfar-me antes. É assim que se joga".