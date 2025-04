Questionado sobre os casos que envolvem o primeiro-ministro e um possível entendimento com Luís Montenegro, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, pede que se "discuta política" e não os casos que envolvem o chefe de Governo.



Respondeu que está "disponível para ser uma solução de confiança para o país", com foco no crescimento económico, subida de salários, descida de impostos para pessoas e empresas, e também na atração de "investimento estrangeiro".



Sobre o mesmo tema, Pedro Nuno Santos considerou que a prioridade sempre foi "falar do país e dos problemas do país", mas que não se podem ignorar "as razões" que conduziram a estas eleições.



O líder do PS destacou que o atual Governo "começou com um truque no IRS e outro truque no IRS", assinalando os impactos que a medida sobre a retenção na fonte poderá ter para as famílias portuguesas.