Em Oeiras tomam conta dos cães enquanto os eleitores vão votar

Ao mesmo tempo que exerce o direito de voto, o cão também está a fazer uma parte. "Nós pomos um balãozinho no cão que diz, "o meu dono foi votar e o teu?". Isso é uma mensagem de estímulo ao voto", acrescenta Nuno Neto. É também uma resposta aos tempos. "Hoje em dia já é vulgar estarmos numa loja, numa esplanada... e a pessoa entra com o seu animal, faz a sua vida e o animal não fica à porta, não ficou excluído do dia a dia daquele tutor".





Nuno Neto defende que Oeiras é um exemplo nesta área. Até criou um selo para os estabelecimentos "amigos do animal". É uma forma de identificar os espaços em que é possível entrar com o animal de companhia. "Pode fazer as suas compras, a sua vida normal. Isso acontece nos estabelecimentos de comércio tradicional e acontece também já num dos nossos centros comerciais", explica o vereador. "O objetivo é visa permitir o acompanhamento e a integração do animal no dia a dia da família". Até em dia de eleições.





A ideia foi testada nas últimas eleições. Como resultou, a Câmara Municipal de Oeiras decidiu repetir nestas Presidenciais. Nuno Neto, vereador do Ambiente e bem-estar animal, explica que funciona de forma muito simples. O eleitor dirige-se à assembleia de voto habitual e o serviço está identificado."Temos um programa de ocupação de jovens. Estes jovens estão preparados para estar nas assembleias de voto e tomam conta do animal enquanto a pessoa vai votar e volta", explica. "Assim, não há desculpa para a pessoa não votar porque chegou e não sabia que não podia entrar com o animal na cabine de voto. Chegou acompanhada do seu animal e agora já não vota? Vota, vota!".