"Embuste"? Governo alega que redução de IRS anunciada por Montenegro "é indesmentível"

Noenviado às redações, a Presidência do Conselho de Ministros começa por recordar que, durante o debate da apresentação do Programa do Governo,“Esta afirmação é factualmente verdadeira e indesmentível. É isso que acontecerá na próxima semana”, assevera o Executivo, para acrescentar que. Ou seja,Medida, sublinha-se na nota, que constava também no programa eleitoral da AD, “no qual se estimava o mesmo valor total da medida” – num “montante de dois mil milhões de euros somando a isenção de prémios de desempenho e esta redução de taxas de IRS”.

Neste comunicado, o Governo volta a acenar com uma “redução de IRS por três vias: a redução das taxas marginais que agora se concretiza nos termos sempre propostos; bem como o IRS Jovem (até 15 por cento, exceto o último escalão) e a isenção de tributação de prémios de desempenho, que serão atempadamente aprovados”.



“Mais, as taxas marginais a aplicar constam especificadamente da propostaapresentada pelo PSD em agosto de 2023 (…) e que foram atualizadas para os novos escalões em proposta apresentada à Assembleia da República em novembro de 2023, na especialidade do Orçamento do Estado “, prossegue o Governo.. O Governo está a cumprir rigorosamente a proposta com que se comprometeu perante os Portugueses ao longo de oito meses e, repetidamente, em campanha eleitoral”, insiste-se no texto.

“Um erro sério”

Alega ainda o Executivo de Luís Montenegro que se trata de um “erro sério” que “alguns atores políticos ou mediáticos se tenham equivocado, ficcionando outras reduções de taxas de magnitude muito diferente ou superior (e que seriam orçamentalmente irresponsáveis)”., lê-se no comunicado., reitera o Executivo.“Muito mais grave, porém, é a tentativa de querer disfarçar esse erro, com acusações inadmissíveis e infundadas relativamente ao Primeiro-Ministro e ao Governo, de que faltaram à verdade ou enganaram. É merecedora de cabal repúdio essa tentativa de querer disfarçar erros próprios de interpretação, cálculo ou ficção, com imputações incorretas a outros. O Governo repudia veementemente tais irresponsáveis acusações”, enfatiza o comunicado, que é rematado com a afirmação de que

“Embuste”

⚠️ ⚠️⚠️ EMBUSTE FISCAL



VERGONHA: PDS FAZ IGUAL AO PS E NÃO BAIXA IRS



O choque fiscal prometido É MENTIRA!



A Iniciativa Liberal é o unico partido em que os portugueses podem confiar para baixar o IRS e também para lhes falar sempre verdade.



A Iniciativa Liberal é também o… pic.twitter.com/aCilFQSCHm — Iniciativa Liberal (@LiberalPT) April 13, 2024

A descida do IRS é afinal um embuste. A única promessa que não era a brincar é a redução do IRC sobre os lucros das grandes empresas. Ao fim de uma semana, imprensa já pede desculpa aos leitores por ter acreditado em Montenegro. — mariana mortágua (@MRMortagua) April 13, 2024

. Em declarações à RTP, Pedro Nuno Santos acusou mesmo o Executivo de PSD e CDS-PP de enganar os portugueses, exigindo pede explicações ao primeiro-ministro.“Vergonha: PSD faz igual ao PS e não baixa o IRS. O choque fiscal prometido é mentira”, lê-se na conta da IL na rede social X.Os liberais clamam que são “o único partido em quem os portugueses podem confiar para baixar o IRS”.“Montenegro faz praticamente igual a António Costa. A IL nunca poderia integrar um Governo que não tem vontade de baixar o IRS aos portugueses, continuando a extração fiscal brutal do PS. Com a IL, o IRS baixaria a sério e os salários aumentariam de forma significativa imediatamente”.Também no X,. A única promessa que não era a brincar é a redução do IRC sobre os lucros das grandes empresas.”., na noite de sexta-feira, o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, sustentou que a redução de IRS prometida pelo Governo seria “mais ambiciosa” do que aquela que vigora desde o início de 2024.Joaquim Miranda Sarmento deixou assim patente que os 1.500 milhões de euros de alívio em sede de IRS agitados por Luís Montenegro, na Assembleia da República, não seriam adicionados aos cerca de 1.300 milhões de redução inscritos no Orçamento do Estado para 2024, em vigor.

c/ Lusa