Empresa imobiliária. Pedro Duarte considera "ridículas" as dúvidas em relação ao primeiro-ministro

“O primeiro-ministro tem mostrado que apesar de haver um conjunto significativo de momento em que se tenta atacar a sua integralidade e verticalidade, ele tem uma conduta que é à prova de bala”, disse Pedro Duarte esta terça-feira, em declarações aos jornalistas.“Ele saberá escolher o momento próprio e adequado para falar ao país”, disse Pedro Duarte.

Moção de censura é “manobra de diversão”

O Chega tinha dado um prazo ao Governo para dar mais explicações sobre o negócio da mulher e dos filhos do primeiro-ministro. Não tendo sido dada mais informação, o partido avançou para a moção de censura.A moção de censura foi entregue esta terça-feira. De acordo com a lei, a mesma deve ser debatida três dias após ter sido entregue, ou seja, sexta-feira – dia em que o Governo está de regresso da cimeira luso-brasileira, que decorrerá em Brasília.Questionado sobre este “timing”, Pedro Duarte diz que o Governo “respeita o Parlamento e as suas regras e aquilo que for decidido, o Governo respeitará”.Em declarações ao jornal, o primeiro-ministro reafirma que não há conflito de interesses e garante que a empresa não vai beneficiar da alteração à lei dos solos, aprovada pelo seu executivo. Montenegro garante ainda que o negócio não viola o código de conduta que assinou para o executivo que lidera.