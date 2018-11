Nunca e em circunstância alguma: Marcelo Rebelo de Sousa garante que a Presidência da República nada soube sobre o alegado encobrimento de Tancos.





João Cordeiro deixou Belém no final do ano passado, pouco depois da recuperação do material furtado de Tancos. Marcelo Rebelo de Sousa garante que a passagem do general à reserva já estava prevista e que nada tem a ver com o caso.







O Presidente garante que, por mais vezes que seja feita a pergunta, a resposta será sempre a mesma.