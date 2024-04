"Entre políticos". PSD defende "boa-fé" no programa de Governo

Em declarações à Antena 1, no programa “Entre Políticos”, Alexandre Poço desdramatiza ainda a falta de concretização ou de calendarização de algumas medidas e defende que vão ser dados passos em assuntos considerados prioritários como os professores ou as forças de segurança...Já a Iniciativa Liberal considera que falta ambição ao programa do Governo liderado por Luís Montenegro.Joana Cordeiro, deputada e dirigente da IL, dá como exemplo o IRS.O BE, que já anunciou uma moção de rejeição ao programa de Governo, lamenta as opções do novo Executivo.A vice-presidente da bancada do Bloco, Joana Mortágua, dá como exemplo a recuperação do tempo de serviço dos professores.Luís Montenegro promete recuperar o tempo de serviço congelado em 20% ao ano ao longo dos próximos 5 anos.A A1 vai transmitir em direto o debate em torno do Programa de Governo. Por esse motivo, hoje não será emitido o programa Entre Políticos, na emissão da Antena 1. Mas pode de qualquer forma ouvir este programa com moderação do jornalista João Alexandre, através das plataformas da RTP e Antena 1 na internet.