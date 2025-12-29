Entrevista a André Pestana. "É preciso ter coragem de enfrentar os privilégios de uma minoria"

Em entrevista à RTP, o sindicalista e porta-voz do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação defendeu o fim dos "subsídios aos partidos políticos" e das desigualdades sociais, assim como reformas de mil euros.





“Foi um desafio que 50 pessoas, ativistas de várias áreas, me fizeram", admitiu quando questionado, esta segunda-feira à noite na RTP Notícias, sobre as motivações da candidatura.





André Pestana é um dos 11 candidatos à Presidência da República, "sobretudo porque (…) o Governo diz que o país e a Economia vão bem mas, por exemplo, temos cada vez mais pessoas sem-abrigo".





"Temos, por exemplo, também reformas de miséria. Temos milhares e milhares de salários, dos nossos cidadãos (…) que não permitem ter uma alimentação e uma habitação digna. E temos também situações, atrás de situações, na saúde com urgências fechadas. E agora com a proposta do pacote laboral ainda nos querem explorar mais, ainda querem precarizar mais a nossa juventude”.

"Para isso é preciso ter coragem de enfrentar os privilégios de uma minoria. E, nesse sentido, eu sou o candidato que quer claramente enfrentar e ajudar - porque só se vai conseguir isso com grandes mobilizações sociais (...) e eu quero estar a lado dessas mobilizações", declarou o candidato.

A proposta de André Pestana é "acabar com este país a duas velocidades": um país "de privilegiados, que vivem claramente acima da nossas possibilidades".

Enquanto candidato a presidente da República, o coordenador do movimento sindical S.T.O.P. pretende deixar “uma mensagem de esperança" aos portugueses, "completamente diferente das magistraturas de influência que têm ocorrido nas últimas presidências da República".Na opinião de André PestanaAndré Pestana considera ser o único candidato que quer. Segundo o professor e sindicalista, PSD, PS e Chega vão receber "mais de cinco milhões de euros por ano, além dos milhões que recebem para as campanhas".Questionado como é que os partidos sobreviviam sem as subvenções, o candidato recordou que estas não existiam "até ao início dos anos 90 e sempre houve vários partidos". E aproveitou para deixar a questão:. E é por isso que se quer "juntar às populações" e sublinha que "não vai ser um presidente da República sozinho a conseguir mudar; têm de ser as pessoas".Esta candidatura de André Pestana, segundo o próprio, "foi construída coletivamente (...) com democracia", porque trabalhar em coletivo "é que nos pode salvar da barbárie social, ecológica, que o mundo e Portugal, por arrasto, está a caminhar"., concluiu.