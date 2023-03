Entrevista a Marcelo Rebelo de Sousa. As reações dos sindicatos da Educação

Foto: Ana Serapicos - RTP

Mário Nogueira, da Fenprof, diz que as palavras do presidente da Republica só revelam que está atento e preocupado com a situação dos professores. Já André Pestana, do S.TO.P., lamenta que Marcelo Rebelo de Sousa tenha esquecido os não docentes e afirma que ainda está à espera de um encontro com o presidente.