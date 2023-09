Entrevista a Mónica Freitas. PAN viu "oportunidade de fazer valer causas" na Madeira

Entrevistada no, Mónica Freitas destacou a "oportunidade" que o partido tem nesta altura de "poder fazer valer" as suas causas.Sobre um eventual romper do acordo em caso de incumprimento por parte da coligação entre social-democratas e democratas-cristãos, a

Mónica Freitas refere que o PAN não assinaria o acordo se não acreditasse na viabilidade do mesmo e que o partido não abdica das suas causas.



reiterou que o objetivo do PAN foi sempre "eleger um deputado"., admitiu Mónica Freitas., quis sustentar Mónica Freitas, destacando como "fundamental" o apoio da porta-voz nacional do PAN, Inês de Sousa Real.

Coligação "nunca esteve em cima da mesa"

Ao início da tarde de terça-feira, em conferência de imprensa, a cabeça de lista do partido Pessoas-Animais-Natureza deixou claro que a hipótese de uma coligação com a Somos Madeira "nunca esteve em cima da mesa" , que, enfatizou.Por sua vez, o líder do PSD da Madeira afirmou estar muito satisfeito com a solução anunciada depois da noite eleitoral de domingo., notou,Questionado sobre as razões da escolha do PAN, Miguel Albuquerque foi lacónico: "Porque escolhi".