Entrevista à RTP. MAI dá garantias de segurança em "todos os atos eleitorais"

José Luís Carneiro adiantou que, como aconteceu por exemplo na Jornada Mundial da Juventude, salientou.O governante assinalou várias medidas do Governo nos últimos anos para a defesa e a valorização das forças de segurança., afirmou., mas não à GNR e PSP. José Luís Carneiro assinalou que os polícias e os guardas “têm suplementos por serviço nas forças de segurança”, num “conjunto de oito suplementos”.“O suplemento por risco nas forças de segurança também existe”, afirmou, salientando que é constituído por uma parte fixa, que “passou de 31 euros para 100 euros”, e outra variável, consoante a remuneração.Destacou ainda que a Polícia Judiciária é “um corpo de dois mil inspetores” e que a PSP e GNR representam, no seu conjunto, 43 mil agentes de segurança.“A decisão de atribuição do suplemento de missão da PJ é de 2019” e o que foi feito foi “a regulamentação desse decreto-lei de 2019”, justificou ainda o ministro., ao contrário do que acontece com as forças de segurança, explicou o governante.No entanto, reconhece que,, argumentou tal como já tinha feito ao início da tarde, acrescentando que essa decisão teria “um encargo financeiro duradouro e permanente”.

“Movimentos inorgânicos”

José Luís Carneiro sublinhou novamente o direito à manifestação por parte das forças de segurança, mas disse considerar “intolerável” que “atos de indisciplina coloquem em causa a garantia da segurança aos cidadãos”.Questionado sobre que forças extremistas poderão ter influência sobre as forças de segurança,Ao reunir este domingo com a PSP e GNR após os desacatos em Famalicão,Sem especificar organizações ou forças partidárias, o governante afirmou que a polícia poderá ter a influência de “movimentos inorgânicos com diversas conexões”. Mencionou quatro diferentes “movimentos”:, um ato que está a ser “objeto de investigação pelo próprio Ministério Público”;e ainda o“Em função destes factos, eles devem ser profundamente avaliados, rigorosamente avaliados. Em caso de se verificar haver dolo, naturalmente, garantir a aplicação do devido regime sancionatório e do regime disciplinar e em caso de atos criminais poder comunicá-lo também ao Ministério Público”, afirmou o ministro.José Luís Carneiro afirma queSobre os acontecimentos em Famalicão, em que 13 em 15 polícias apresentaram baixa, o ministro afirmou que os “movimentos inorgânicos” procuram “aproveitar alguns sentimentos de injustiça”, mas não abrangem a maioria das forças de segurança.Deu como exemplo um apelo que circulava por altura de um jogo da I Liga, este fim de semana. “Enquanto havia responsáveis que estavam a cumprir deveres. Havia um apelo a circular para que abdicassem do cumprimento desses deveres. Isso não é aceitável”, vincou.