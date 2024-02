Foto: Manuel de Almeida - Lusa

É no sentido de humor e nas conversas em viagem, que encontra uma fuga dos dias intensos de campanha. Em entrevista à Antena 1, numa livraria de Lisboa, o candidato do Livre, Rui Tavares, traça as linhas mais importantes do Contrato com o Futuro, nome que deu ao programa eleitoral.