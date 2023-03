Entrevista ao PR. Pizarro diz que intervenção foi "útil e pedagógica"

Foto: Paulo Novais - Lusa

O ministro da Saúde diz que a intervenção do Presidente da República foi útil e pedagógica até porque, diz Manuel Pizarro, está alinhada com a visão do governo de que preciso melhorar os mecanismos de gestão do Serviço Nacional de Saúde.