Entrevista na RTP3. Daniel Adrião quer dar mais atenção à base do PS

Daniel Adrião propugna uma regeneração de todas as escolhas a títulares de cargos políticos. Uma das propostas avançadas pelo candidato à liderança socialista, que disputa com Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, e que vê no PS demasiado poder centrado numa só pessoa e a uma só voz, é separar a função de primeiro-ministro da de secretário-geral do partido.



"O PS tem sido ao longo dos últimos anos uma espécie de apêndice do Governo para fins eleitorais e o PS é muito mais do que isso, tem muita massa crítica e muita capacidade para dar contributo ao país, é isso que eu pretendo trazer com a minha candidatura".



Apontando "um défice de democraticidade interna no Partido Socialista", Daniel Adrião acredita que com mais debate ter-se-iam evitado "muitos dos erros da governação", porque, disse, "houve muitos desmandos com a maioria absoluta".



"É necessário sobretudo nessas alturas escutar mais e dar mais voz à base social de apoio (...) pagámos um preço muito elevado por isso", lamentou.