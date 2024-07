Entrevista PGR. Partidos querem ouvir Lucília Gago na AR

No dia após a entrevista da procuradora-Geral da República à RTP, alguns partidos defendem que ainda se justifica mais a ida de Lucília Gago ao Parlamento. O CDS quer saber que pessoas estão envolvidas na tal campanha orquestrada contra o Ministério Público, enquanto o BE, PCP e Livre querem explicações sobre a violação do segredo de justiça, escutas telefónicas e abuso da prisão preventiva. Já os líderes do Chega e da Iniciativa Liberal ficaram esclarecidos quanto ao polémico parágrafo que levou à demissão do ex-primeiro-ministro António Costa.