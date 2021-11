Entrevista RTP. "Sinto que o país sente que os políticos não tiveram respeito pelo sofrimento que as pessoas tiveram"

António Costa tem pena de que a proposta de Orçamento do Estado não tenha sido aprovada e diz que os políticos não tiveram respeito pelo que as pessoas sofreram. O primeiro-ministro recusa, no entanto, atacar o PCP e o Bloco de Esquerda ou responder a críticas, porque não quer abrir feridas que é preciso sarar.