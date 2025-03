Episódio de arritmia de Montenegro "não perturba em nada a atividade do Governo"

Em resposta a uma pergunta sobre um eventual desgaste físico decorrente das polémicas em torno do percurso profissional de Luís Montenegro no sector privado, Pedro Duarte procurou desvalorizar. Foto: António Pedro Santos - Lusa





“Genuinamente, agradeço e aprecio a vossa preocupação, que acho que é comum a muitos portugueses, mas com toda a abertura e sinceridade acho que não temos nenhuma razão para termos qualquer espécie de preocupação, nem imaginamos que vá haver qualquer alteração de planos que estavam previstos”, frisou o ministro.

Candidatura autárquica? “Hoje não é dia para falarmos sobre isso”



Pedro Duarte foi também questionado sobre a Operação Mais-Valia, que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas na Federação Portuguesa de Futebol. “Não devemos dramatizar. Acho que não teve sequer que ver com a atividade regular da Federação”, retorquiu, depois de fazer a apologia do atuação da Justiça.

“Houve um cancelamento de uma agenda ontem à tarde, como compreenderão todos, e o fim de semana, para os governantes, não é um tempo de pausa. Aliás, os autarcas sabem também isso muito bem. E este é um bocadinho especial na medida em que vai descansar hoje e amanhã”, começou por apontar o titular da pasta dos Assuntos Parlamentares, que falava aos jornalistas à margem de uma visita à Associação de Futebol do Porto., insistiu.“O senhor primeiro-ministro vai continuar a exercer a sua função de líder da governação sem qualquer mudança e,que, no entender dele e no meu, poderá ser clarificadora e persuasiva junto da sociedade portuguesa”, concluiu Pedro Duarte, escusando-se a confirmar se o primeiro-ministro foi admitido no serviço de urgência de Santa Maria à margem dos procedimentos adotados para os demais utentes.Questionado sobre a composição das listas do PSD para as legislativas e o assumido desejo de chegar, no futuro, à presidência da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte atalhou que não é o momento para “falar sobre isso”“Já agora, deixem-me lembrar-vos de que eu já não fui candidato às eleições legislativas nas últimas eleições”, prosseguiu.“Eu tenho estado fora da vida política ativa por decisão própria desde há muitos anos, abri uma exceção com esta missão cívica no Governo de Portugal e”, reforçou o governante.. O primeiro-ministro entrou naquela unidade pelas 13h00 e teve alta às 20h40, adiantando que iria “descansar no fim de semana” e “retomar a agenda normal” na segunda-feira., explicou o primeiro-ministro aos jornalistas, à saída do hospital.O chefe do Governo recorreria, posteriormente, à rede social X para anunciar estar “a caminho de casa”.“Mais uma vez testemunhei a excelência do atendimento médico e a competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde”, enfatizou.O presidente da República falou com o primeiro-ministro ao telefone. Em declarações à RTP,