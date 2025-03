Pedro Nuno reitera que não haverá estabilidade se Montenegro ganhar as eleições

Este sábado, o Correio da Manhã avançou que foi essa empresa que forneceu betão para as obras da casa de Montenegro em Espinho, em 2017.

Pedro Nuno Santos avisa que o país precisa de estabilidade política e de encerrar este capítulo, o que não vai acontecer se Luís Montenegro vencer as próximas eleições.“A dimensão da transparência e da seriedade é fundamental, mas igualmente importante é nós conseguirmos ter estabilidade política e encerrarmos este capítulo. E nós não vamos conseguir encerrar este capítulo se, no final das eleições, quem vencer é Luís Montenegro”, disse Pedro Nuno Santos na sessão de abertura da Convenção Autárquica do PS em Castelo Branco. “Continuará ensombrado em suspeitas, algumas delas graves”, acrescentou.Luís Montenegro está envolvido numa nova polémica. Desta vez, envolve o escritório de advogados de que foi sócio.Luís Montenegro diz não ter conhecimento da investigação. “Eu não fiz nenhum parecer sobre obras. Enquanto advogado, intervim em resposta a solicitações de clientes”, afirmou o primeiro-ministro.Este é o mais recente caso polémico a envolver Luís Montenegro. A empresa familiar do primeiro-ministro, Spinumviva, está na base da crise política que atirou o país novamente para eleições, depois de o Parlamento ter chumbado uma moção de confiança. As eleições antecipadas estão marcadas para 18 de maio.