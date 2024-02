ERC abre inquérito a sondagem divulgada pelo Chega

Foto: José Coelho - Lusa

A sondagem acabou por ser publicada no jornal oficial do Chega e amplamente partilhada pelo partido nas redes sociais. O estudo indicava um empate técnico entre PS, AD e o partido de André Ventura.



A empresa brasileira de estudos de opinião, a Paraná Pesquisas está envolta em polémica no Brasil por ter recebido 500 mil euros do partido de Jair Bolsonaro, nas vésperas das eleições.