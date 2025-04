Escrituras, contratos e cadernetas. Pedro Nuno divulga documentos sobre compra de casas

No site de campanha dos socialistas são disponibilizadas escrituras, contratos, cadernetas prediais ou notificações sobre IMI.





Em novembro de 2023, a revista Sábado avançou que parte do valor de um dos imóveis adquiridos por Pedro Nuno Santos e pela mulher foi paga com recurso a financiamento bancário, sendo que o crédito teria sido pago na totalidade pouco tempo depois, levantando dúvidas acerca da origem dos fundos.





A outra polémica gira em torno de um imóvel em Montemor-o-Novo que, de acordo com a Sábado, poderia ter sido escolhido com base na localização do novo aeroporto, Alchochete (a cerca de 80 quilómetros).







O Ministério Público anunciou, na quarta-feira, a abertura de uma averiguação preventiva na qual é visado Pedro Nuno Santos.







"Na sequência de receção de denúncias e tendo em vista a recolha de elementos, o Ministério Público determinou a abertura de uma averiguação preventiva", referiu fonte oficial da PGR, sem adiantar mais detalhes sobre o caso.

Os detalhes da documentação





A documentação divulgada agora por Pedro Nuno Santos inclui a escritura do prédio misto (composto de habitação, piscina e terra de cultura) em Montemor-o-Novo pelo valor de 570 mil euros.



O pagamento foi efetuado através de um sinal de dez por cento (57 mil euros) e duas transferências posteriores que totalizaram 512 mil euros. O empréstimo concedido pela Caixa Geral de Depósitos para a compra do imóvel foi de 455.950 euros.



O documento, assinado a 4 de fevereiro de 2022, refere ainda que o imóvel se destina a habitação própria secundária.





(em atualização)A divulgação destes documentos, disponíveis no portal O futuro é já , fora prometida, na noite de quinta-feira, durante a conferência de imprensa em que Pedro Nuno Santos reagiu à notícia da abertura de uma averiguação preventiva.