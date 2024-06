Escutas polémicas. PS quer explicações da PGR

O secretário-geral do PS condena ainda qualquer tipo de aproveitamento político de escutas que, no entender de Pedro Nuno Santos, violam a lei e o principio do estado de direito.





Em entrevista à Antena 1, esta sexta-feira, também a ministra da Justiça defendeu que é preciso refletir sobre recurso a escutas telefónicas.Rita Júdice admite a preocupação com tudo o que possa constituir uma violação do segredo de justiça e reconhece que é preciso agir nessa matéria.