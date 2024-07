Foto: António Pedro Santos - Lusa

O primeiro-ministro pede à oposição para o deixar governar. O alívio fiscal e os entendimentos para o Orçamento do Estado marcaram o debate do Estado da Nação. Governo e PS mostraram abertura para negociar a descida do IRC. Luís Montenegro espera que não surjam arranjos irresponsáveis e oportunistas no parlamento.