Estado da Nação. O que esperar do último debate político antes das férias parlamentares?

Na quarta-feira, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, desafiou Montenegro a escolher com quem negoceia e avisou que os socialistas não poderão ser colocados ao nível do Chega, sob pena de haver uma rutura entre os dois partidos.



É o primeiro destes debates com este Governo e com este Parlamento.

Saúde polémica

O primeiro-ministro já prometeu "dar a cara" no debate de hoje pela política do Governo nesta área, mas tem defendido que, apesar dos casos pontuais negativos, se registam melhorias em relação há um ano.





A Saúde deverá marcar o debate. As urgências fechadas e as crises no INEM devem estar no centro da discussão.

Das previsões orçamentais à habitação

O debate tem uma duração aproximada de quatro horas e será aberto com uma intervenção de Luís Montenegro, que pode durar até 40 minutos. Seguem-se pedidos de esclarecimento dos partidos, a começar pelo Chega, e depois PSD, PS, IL, Livre, PCP, CDS-PP, BE, PAN e JPP.Depois de aprovar nova redução do IRS com votos a favor de Chega, IL e PAN (o PS absteve-se),, com os socialistas contra, eque será votada em setembro.Na área da saúde, Ventura desafiou o primeiro-ministro a apresentar no debate do Estado da Nação um plano para o setor, enquanto José Luís Carneiro enviou a Luís Montenegro uma proposta de criação de uma unidade de coordenação para emergências hospitalares.Antes das férias parlamentares, o Governo deverá prestar contas ao Parlamento sobre as previsões orçamentais para este ano. A habitação será tema quase incontornável.