Estado tem de manter posição de "reserva estratégica pública" na TAP, diz Costa

No debate sobre política geral no parlamento, António Costa foi acusado pelo PSD de ter mudado a sua posição “em 180 graus” sobre a transportadora aérea e de querer agora reprivatizar a companhia.Na resposta, o primeiro-ministro negou qualquer mudança de posição e assegurou que o Estado sempre teve a intenção de reprivatizar a companhia."A TAP será aquilo que deve ser", frisou, clarificando que o Estado irá "manter uma reserva estratégica pública”, sendo a empresa reprivatizada “na medida do estritamente necessário”.O primeiro-ministro defendeu que o Estado deve ter uma posição na transportadora aérea “não para gerir a TAP no dia-a-dia, mas para assegurar os objetivos estratégicos para o país”.“Assegurar a continuidade territorial com as Regiões Autónomas, a nossa relação com a diáspora e que Portugal se mantém como ‘hub’ estratégico para a América do Sul, Brasil e preferencialmente para a América do Norte”, enumerou.

Para tal, defendeu, “é fundamental o Estado estar no capital da TAP”. “Se temos de estar menos ou se temos de estar mais, isso depende de quem for o outro sócio”, acrescentou.





c/Lusa