"Eu não sou assim-assim, mas isso não quer dizer que seja radical"

Sobre a recuperação do tempo congelado de todas as carreiras da administração pública, Pedro Nuno Santos recusa dizer quanto vai custar ao país:Sem se comprometer com números, Pedro Nuno Santos acredita que há margem para continuar a aumentar o salário mínimo nacional e critica a proposta de Luís Montenegro de equiparar o complemento solidário de idosos ao salário mínimo nacional:acrescenta Pedro Nuno Santos ao considerar que essa forma dedescredibiliza e afasta os eleitores.