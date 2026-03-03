Eurico Brilhante Dias acusa Paulo Rangel: "é como a Maria patroa e a Maria empregada"

Provavelmente a bomba de gasolina na segunda-feira poderá já registar um primeiro aumento”, estima Brilhante Dias que prevê também que isso possa derivar no aumento do preço de outros bens. ”, estima Brilhante Dias que prevê também que isso possa derivar no aumento do preço de outros bens.

Em causa a utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos da América, sobre a qual o líder do Grupo Parlamentar do PS não tem dúvidas: “". No entanto, para o socialista “”.O PS quer ouvir Rangel à porta fechada porque, diz Brilhante Dias,e sobre o dia em que foram estabelecidos”, critica Eurico Brilhante Dias que questiona: “”.”.Porém adianta que “” exista esse risco. Eurico Brilhante Dias avisa que o impacto da guerra no Médio Oriente, despoletada no dia 28 de fevereiro,

“A Direita saiu das Presidenciais para o divã”

O reaparecimento de Pedro Passos Coelho no panorama político nacional é, na opinião do líder do Grupo Parlamentar do PS, resultado de um “confronto interno na Direita”, de um “mal-estar na direita portuguesa” após os resultados obtidos nas eleições Presidenciais.



leia com atenção os resultados das Presidenciais e perceba que uma legislatura longa, permitindo a concretização de políticas públicas, obriga a uma negociação no parlamento e essa negociação deve se feita entre partidos democráticos”. Dirigindo-se a Luís Montenegro, Eurico Brilhante Dias diz “”.

Eurico Brilhante Dias afirma mesmo que “” porque saiu “”.Para o socialista, Passos é “” e Montenegro “”. Ainda assim, Brilhante Dias admite que”, uma ideia mais frentista.”.

Provedor da Justiça: PS não fala sobre isso com o Chega

não estou a dizer que quero deixar o Chega de fora porque isso não resolveria o problema”. Apesar de referir este cenário, Eurico Brilhante Dias assegura que “”.

Eurico Brilhante Dias não revela quem pode vir a ocupar o lugar na Provedoria de Justiça. “”, garante.E afirma que “”.Em entrevista ao Política com Assinatura, adianta, no entanto, que existem dificuldades. “”.

Novo MAI: “Não sei se é o homem certo”

e o Dr. Luís Neves conseguir explicar do Dr. Leitão Amaro a separação entre imigração e segurança, e se conseguir explicar ao Governo que a sua política era errada, já ganhámos qualquer coisa”. Todavia lá vai dizendo que “s”.

Sobre a escolha de Luís Neves para Ministro da Administração, Eurico Brilhante Dias não se alonga. “”, afirma.

Leiria: “dinheiro não está a chegar às pessoas”

Eleito para o parlamento pelo Distrito de Leiria, Brilhante Dias, após a passagem da tempestade Kristin.”, adianta. E dá outro exemplo: “”.”, conclui o socialista.Brilhante Dias avisa ainda para outra situação que se prende com o Pinhal de Leiria. A poucos meses da época de incêndios, o líder do grupo parlamentar do PS relembra que “”.