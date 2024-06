Luís Forra - Lusa

O candidato do Livre com os pés em dois territórios: português e espanhol. Francisco Paupério atravessou de Vila Real de Santo António para Ayamonte, de barco, para destacar o trabalho da Eurocidade do Guadiana, um exemplo que pode ser replicado na Europa. No dia em que se juntou à campanha o deputado do Livre, Paulo Muacho.