Europeias. Bugalho começa em Faro campanha "a favor de ideias e pessoas"

No arranque da campanha para as eleições europeias, o candidato da AD, Sebastião Bugalho, começou com uma ação em Faro, onde garantiu que a prioridade do partido são as pessoas.

"Decidimos começar, no primeiro dia de campanha oficial, mais a sul. Começamos com gosto, a seguir vamos ao Alentejo. É uma campanha para as pessoas", declarou.



Questionado sobre se a escolha de Faro está relacionado com os bons resultados do Chega no Algarve nas eleições legislativas, Bugalho garantiu que "a prioridade" das ideias da AD para a Europa "são os portugueses e não é nenhum outro partido".



"Esta é uma campanha a favor de ideias e a favor de pessoas, não é uma campanha contra ninguém nem contra nenhum partido", insistiu.