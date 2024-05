Começou hoje o período de inscrição para o voto antecipado nas eleições europeias. Os eleitores que queiram exercer o direito de voto uma semana antes das eleições, ou seja, a 2 de junho já se podem inscrever, por via postal ou online, no Portal do Eleitor.

As inscrições estão abertas até quinta-feira, 30 de maio.



Em Portugal, as eleições estão marcadas para 9 de junho. Pela primeira vez, os eleitores vão poder votar em qualquer mesa de voto do país.