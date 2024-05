O PS acusa a AD de estar disponível para dar a mão à extrema-direita no Parlamento Europeu. A candidata socialista às eleições europeias, Marta Temido, diz que essa foi uma porta aberta pela presidente da Comissão Europeia, que a AD não fechou.

O candidato do PCP considera que, fora algumas exceções, a União Europeia convive bem com a extrema-direita. O Chega pede mais investimento na defesa.



Os argumentos foram trocados, esta noite, no debate da RTP.