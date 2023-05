Eutanásia. PSD pode pedir fiscalização ao Tribunal Constitucional

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Os deputados do PSD podem vir a pedir a fiscalização sucessiva do diploma que regula a eutanásia. Luís Montenegro lembra que há liberdade de voto no partido para o tema da morte medicamente assistida, mas não avança para já a posição da direção social-democrata.