Eva Cruzeiro lamenta que Aguiar Branco não tenha tomado posição apesar do pedido de inquérito

Eva Cruzeiro defende, no entanto, que o presidente da Assembleia da República devia ter tomado posição no caso em vez de se limitar a solicitar um inquérito à comissão.

“O procedimento a ter é este era passar para a Comissão da Transparência. Eu Acredito, tendo em conta a gravidade do que aconteceu. Poderia ter havido também um posicionamento público da parte de Aguiar-Branco, visto que aconteceu no Parlamento, visto que ele é o Presidente da Assembleia”, disse a deputado socialista.



Segundo Eva Cruzeiro, “essa sinalização era importante que fosse feito, até porque, pelo que vimos na internet, muitas foram as pessoas que depois vieram falar sobre, de facto, o facto de essa polarização estar a afetar a vida de milhares de pessoas racializadas em Portugal. Eu acho que podia haver este posicionamento dizer que isto não é aceitável e que condena o que aconteceu. Ainda não o fiz. Talvez eu venha a fazer, eu não sei, mas acho que sim. Esta posição política também seria muito importante da parte dele”, concluiu.



“Nós sabemos que já tivemos várias situações e várias queixas no Parlamento sobre ação de alguns deputados, mas eu acho que este caso é extremamente grave. Nós temos hoje pessoas na Internet a fazer vários ataques racistas. É só ir às minhas redes sociais e ver estas pessoas têm filhos, os filhos destas pessoas, alguns deles nas escolas, estão a fazer a mesma coisa com crianças imigrantes com crianças negras, com crianças de outras etnias, então isto escala para um nível e para um horizonte que eu acho que requer a maior atenção da parte do Presidente da Assembleia da República, da comunicação social e de quem tem o poder de influenciar e de se posicionar publicamente no sentido de condenar este tipo de ação, porque isto afeta milhares de pessoas do nosso país”, referiu a deputada socialista Eva Cruzeiro.



Em causa, um incidente ocorrido a 29 de outubro, na Assembleia da República, com o deputado do Chega a proferir palavras consideradas racistas e xenófobas pela deputada do PS que acusa Filipe Melo de lhe ter dirigido a frase "vai para a tua terra".Ontem, numa resposta a um pedido de Eva Cruzeiro, o presidente da Assembleia da República divulgou um despacho em que pede à Comissão da Transparência um inquérito ao caso, tendo em conta eventuais "irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados, por parte do deputado Filipe Melo".