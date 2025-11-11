Política
Eva Cruzeiro lamenta que Aguiar Branco não tenha tomado posição apesar do pedido de inquérito
A deputada socialista saúda o pedido de Aguiar Branco à Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados para a abertura de um inquérito ao deputado do Chega, Filipe Melo.
O deputado é acusado pela socialista de lhe ter gritado palavras racistas e xenófobas durante uma sessão, na Assembleia da República.
Eva Cruzeiro defende, no entanto, que o presidente da Assembleia da República devia ter tomado posição no caso em vez de se limitar a solicitar um inquérito à comissão.
Em declarações à Antena 1, a deputada socialista insiste que o caso é grave e lamenta que Aguiar-Branco não deve ter dúvidas em condenar as palavras do deputado do Chega.
“O procedimento a ter é este era passar para a Comissão da Transparência. Eu Acredito, tendo em conta a gravidade do que aconteceu. Poderia ter havido também um posicionamento público da parte de Aguiar-Branco, visto que aconteceu no Parlamento, visto que ele é o Presidente da Assembleia”, disse a deputado socialista.
Segundo Eva Cruzeiro, “essa sinalização era importante que fosse feito, até porque, pelo que vimos na internet, muitas foram as pessoas que depois vieram falar sobre, de facto, o facto de essa polarização estar a afetar a vida de milhares de pessoas racializadas em Portugal. Eu acho que podia haver este posicionamento dizer que isto não é aceitável e que condena o que aconteceu. Ainda não o fiz. Talvez eu venha a fazer, eu não sei, mas acho que sim. Esta posição política também seria muito importante da parte dele”, concluiu.
Em causa, um incidente ocorrido a 29 de outubro, na Assembleia da República, com o deputado do Chega a proferir palavras consideradas racistas e xenófobas pela deputada do PS que acusa Filipe Melo de lhe ter dirigido a frase "vai para a tua terra".
Ontem, numa resposta a um pedido de Eva Cruzeiro, o presidente da Assembleia da República divulgou um despacho em que pede à Comissão da Transparência um inquérito ao caso, tendo em conta eventuais "irregularidades graves praticadas com violação dos deveres dos deputados, por parte do deputado Filipe Melo".
Eva Cruzeiro diz que o caso não pode ser apenas mais um e que as consequências são para milhares de pessoas em todo o país.
“Nós sabemos que já tivemos várias situações e várias queixas no Parlamento sobre ação de alguns deputados, mas eu acho que este caso é extremamente grave. Nós temos hoje pessoas na Internet a fazer vários ataques racistas. É só ir às minhas redes sociais e ver estas pessoas têm filhos, os filhos destas pessoas, alguns deles nas escolas, estão a fazer a mesma coisa com crianças imigrantes com crianças negras, com crianças de outras etnias, então isto escala para um nível e para um horizonte que eu acho que requer a maior atenção da parte do Presidente da Assembleia da República, da comunicação social e de quem tem o poder de influenciar e de se posicionar publicamente no sentido de condenar este tipo de ação, porque isto afeta milhares de pessoas do nosso país”, referiu a deputada socialista Eva Cruzeiro.