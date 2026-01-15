Ex-assessora da IL diz ter feito denúncia interna em 2023. Partido nega e rejeita "campanha suja"

Inês Bichão, ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, avançou esta quinta-feira que a publicação sobre alegado assédio sexual visando João Cotrim de Figueiredo "foi ilicitamente difundido" sem o seu consentimento e adiantou que "os factos em causa foram reportados em sede interna" em 2023. A IL veio já negar a existência dessa denúncia e o candidato presidencial reiterou que não teve qualquer conhecimento da matéria.

O "conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público", foi "foi ilicitamente difundido" na rede social Instagram na segunda-feira, refere um comunicado enviado por Inês Bichão à agência Lusa.

IL nega existência de queixa interna e Cotrim volta a negar acusações

é completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo”.



O partido “rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova”.

É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato Presidencial João Cotrim Figueiredo.



A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova.… — Iniciativa Liberal (@LiberalPT) January 15, 2026

“O facto de ter sido difundido com ou sem o consentimento [de Inês Bichão] a mim diz-me pouco. O dano está causado e, portanto, as responsabilidades têm de ser apuradas”, acrescentou o liberal.





Cotrim adiantou aos jornalistas que “provavelmente” irá contactar a atual líder da IL, Mariana Leitão, para lhe perguntar se alguém no partido está a par da situação que diz não lhe ter sido comunicada.





“Eu só posso interpretar que não era visado [na acusação de assédio], senão ter-me-iam dito. Conheço bem a Mariana Leitão, é uma pessoa íntegra”.





Questionado sobre se a ex-assessora alguma vez transmitiu a Cotrim desconforto com alguma abordagem sua, o candidato assegurou que não. “Não, e volto a dizer que todos os factos serão apurados em tribunal”.



“Quero-me concentrar na campanha, que é muito mais importante para mim. Uma campanha onde as pessoas vão ter de escolher nos próximos dois dias que tipo de segunda volta é que querem ter”, afirmou.



Cotrim considerou ainda que “provavelmente o propósito de quem pôs isto a circular” é distrair da sua campanha.



c/ Lusa

, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção.", sublinha a advogada e consultora jurídica. A antiga assessora do grupo parlamentar da IL acrescenta que "a divulgação indevida de conteúdos privados, a exposição não consentida" do seu nome e da sua imagem, "bem como as ameaças e tentativas de intimidação" de que tem sido alvo, "configuram ilícitos juridicamente relevantes". "Não pretendo alimentar esta polémica, mas nos quadros e com as garantias que o Estado de Direito assegura", conclui Inês Bichão. O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo garantiu, no início da semana, que é "absolutamente e completamente falsa" a denúncia de assédio sexual, razão pela qual vai avançar com uma queixa-crime.