Ex-secretário de Estado de Passos Coelho defende processo de privatização da ANA

Sérgio Monteiro esteve a ser ouvido no Parlamento a pedido do PCP e na sequência do relatório do Tribunal de Contas que, no início do ano, apontou que o processo não salvaguardou o interesse público e foi assente em irregularidades.

O ex-governante rejeita as críticas. Refere que a privatização foi elogiada e sustenta que, ao contrário do que diz o documento, não tenha sido "maximizado" o alcance financeiro da venda da totalidade do capital social da ANA.

Os efeitos da privatização vão muito para lá do alcance financeiro, sublinha Sérgio Monteiro, que esteve quase duas horas a responder às perguntas dos deputados.Defendeu também a privatização a 100 por cento da ANA, durante o período de intervenção da. O ex-secretário de Estado diz que Portugal precisava de dinheiro.