Política
Exames nacionais. PS não compreende silêncio de Montenegro
O PS não compreende o silêncio do primeiro-ministro sobre a polémica digitalização dos exames nacionais e teme que os prazos não vão ser cumpridos, apesar do ministro da Educação já ter anunciado a correção de 65% das provas.
"Cada ponto percentual de provas de exame nacional por corrigir são três mil provas. Portanto, com os números de ontem, não podemos estar tranquilos de maneira nenhuma”, afirmou André Moz Caldas aos jornalistas.
O secretário Nacional do PS recorda que na quinta-feira afirmou que, “o ministro já chumbou na época normal, que estava agendada para o dia 14. Já só lhe resta a época de recurso que será no dia 17”.
No entanto, para André Moz Caldas o dia 17, “é um dia de avaliação, não apenas para o ministro, mas também para o primeiro-ministro, com o qual estamos a ficar um pouco preocupados, atenta primeiro a sua ausência, depois o seu silêncio”.
“Não se compreende como é que o primeiro-ministro ainda não teve uma palavra a dizer ao país, quando até o Presidente da República já encontrou ocasião de dizer umas palavras sobre o assunto”.
O membro do Secretariado Nacional do PS foi ainda questionado sobre as declarações à SIC do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na noite de quinta-feira no festival NOS Alive sobre esta situação, começando por referir que não tinha tido a oportunidade de as ver.
"Não deixa de ser impressionante que a comunicação social agora só encontra o primeiro-ministro em flash interview de jogos de futebol e em festivais", começou por criticar.
Contudo, para André Moz Caldas, “em todo o caso o problema é muito profundo. E é preciso verificar se está relacionado com o desmantelamento das estruturas do Ministério da Educação que o ministro Fernando Alexandre empreendeu e se não há riscos colocados no concurso de acesso ao ensino superior e à abertura do ano letivo".Montenegro garante melhorias estruturais Nas declarações do NOS Alive, o primeiro-ministro assegurou que o Governo está a empenhar um esforço substancial para ultrapassar os constrangimentos registados no processo dos exames nacionais deste ano.
“Nós estamos a fazer tudo para, dentro do contexto de normalidade, respeito pelos prazos e calendários compatíveis com as expectativas das pessoas, dos alunos e das suas famílias, podermos lançar os resultados e deixar o processo seguir”, afirmou Luís Montenegro aos jornalistas.
Segundo o primeiro-ministro, “é isso que estamos a fazer com esforço muito grande com um procedimento que é exigente de transformação digital, que, depois de passado este primeiro grande teste, seguramente vai ser um avanço no nosso sistema de educação”.
Questionado sobre os problemas com a plataforma eletrónica que permite aos professores corrigir as respostas dos exames, o chefe do Governo frisou que, “são processos que têm as suas vicissitudes. Nós preferíamos que não existissem. A nossa expectativa é que este sistema vá ser mais rápido, mais fiável e mais transparente”.
Luís Montenegro garantiu melhorias estruturais já para o próximo ano letivo e deixou um apelo à tranquilidade.
O secretário Nacional do PS recorda que na quinta-feira afirmou que, “o ministro já chumbou na época normal, que estava agendada para o dia 14. Já só lhe resta a época de recurso que será no dia 17”.
No entanto, para André Moz Caldas o dia 17, “é um dia de avaliação, não apenas para o ministro, mas também para o primeiro-ministro, com o qual estamos a ficar um pouco preocupados, atenta primeiro a sua ausência, depois o seu silêncio”.
“Não se compreende como é que o primeiro-ministro ainda não teve uma palavra a dizer ao país, quando até o Presidente da República já encontrou ocasião de dizer umas palavras sobre o assunto”.
O membro do Secretariado Nacional do PS foi ainda questionado sobre as declarações à SIC do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na noite de quinta-feira no festival NOS Alive sobre esta situação, começando por referir que não tinha tido a oportunidade de as ver.
"Não deixa de ser impressionante que a comunicação social agora só encontra o primeiro-ministro em flash interview de jogos de futebol e em festivais", começou por criticar.
Contudo, para André Moz Caldas, “em todo o caso o problema é muito profundo. E é preciso verificar se está relacionado com o desmantelamento das estruturas do Ministério da Educação que o ministro Fernando Alexandre empreendeu e se não há riscos colocados no concurso de acesso ao ensino superior e à abertura do ano letivo".Montenegro garante melhorias estruturais Nas declarações do NOS Alive, o primeiro-ministro assegurou que o Governo está a empenhar um esforço substancial para ultrapassar os constrangimentos registados no processo dos exames nacionais deste ano.
“Nós estamos a fazer tudo para, dentro do contexto de normalidade, respeito pelos prazos e calendários compatíveis com as expectativas das pessoas, dos alunos e das suas famílias, podermos lançar os resultados e deixar o processo seguir”, afirmou Luís Montenegro aos jornalistas.
Segundo o primeiro-ministro, “é isso que estamos a fazer com esforço muito grande com um procedimento que é exigente de transformação digital, que, depois de passado este primeiro grande teste, seguramente vai ser um avanço no nosso sistema de educação”.
Questionado sobre os problemas com a plataforma eletrónica que permite aos professores corrigir as respostas dos exames, o chefe do Governo frisou que, “são processos que têm as suas vicissitudes. Nós preferíamos que não existissem. A nossa expectativa é que este sistema vá ser mais rápido, mais fiável e mais transparente”.
Luís Montenegro garantiu melhorias estruturais já para o próximo ano letivo e deixou um apelo à tranquilidade.