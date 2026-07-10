Exames nacionais. PS não compreende silêncio de Montenegro

Montenegro garante melhorias estruturais



Segundo o primeiro-ministro, “é isso que estamos a fazer com esforço muito grande com um procedimento que é exigente de transformação digital, que, depois de passado este primeiro grande teste, seguramente vai ser um avanço no nosso sistema de educação”.



. Portanto, com os números de ontem, não podemos estar tranquilos de maneira nenhuma”, afirmou André Moz Caldas aos jornalistas.O secretário Nacional do PS recorda que na quinta-feira afirmou que, “, que estava agendada para o dia 14.”.No entanto, para André Moz Caldas o dia 17, “, com o qual estamos a ficar um pouco preocupados, atenta primeiro a sua ausência, depois o seu silêncio”.“Não se compreende como é que o primeiro-ministro ainda não teve uma palavra a dizer ao país, quando até o Presidente da República já encontrou ocasião de dizer umas palavras sobre o assunto”.O membro do Secretariado Nacional do PS foi ainda questionado sobre as declarações à SIC do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na noite de quinta-feira no festival NOS Alive sobre esta situação, começando por referir que não tinha tido a oportunidade de as ver.", começou por criticar.Contudo, para André Moz Caldas, “em todo o caso o. E é preciso verificar se está relacionado com o desmantelamento das estruturas do Ministério da Educação que o ministro Fernando Alexandre empreendeu e se não há riscos colocados no concurso de acesso ao ensino superior e à abertura do ano letivo".Nas declarações do NOS Alive, o primeiro-ministro assegurou que o Governo está a empenhar um esforço substancial para ultrapassar os constrangimentos registados no processo dos exames nacionais deste ano.”, afirmou Luís Montenegro aos jornalistas.Questionado sobre os problemas com a plataforma eletrónica que permite aos professores corrigir as respostas dos exames, o chefe do Governo frisou que, “são processos que têm as suas vicissitudes. Nós preferíamos que não existissem. A nossa expectativa é que este sistema vá ser mais rápido, mais fiável e mais transparente”.Luís Montenegro garantiu melhorias estruturais já para o próximo ano letivo e deixou um apelo à tranquilidade.