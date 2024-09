Federações do PS vão a votos entre hoje e sábado mas na grande maioria sem disputa

Segundo fonte oficial do PS, nesta corrida eleitoral federativa em território continental (Madeira e Açores têm um calendário próprio) têm capacidade eleitoral e podem votar cerca de 56 mil militantes do PS.

A maioria das federações, 13, chamam já hoje os seus militantes a votar, enquanto nas restantes seis (Algarve, Braga, Coimbra, Porto, Santarém e Viseu) as urnas estarão abertas no sábado.

Nas primeiras eleições para estas estruturas da era de Pedro Nuno Santos como secretário-geral do PS haverá apenas quatro disputas com candidaturas rivais que serão em Braga, Aveiro, Leiria e Baixo Alentejo, enquanto nas restantes federações apenas se apresenta um candidato único.

Em Braga é certo que haverá mudança na liderança da federação e apresentam-se dois candidatos, sendo a lista A encabeçada por Luís Soares, ex-deputado e apoiante de José Luís Carneiro nas eleições internas, e a lista B por Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara de Vizela e que esteve ao lado de Pedro Nuno Santos para a liderança do partido.

Outro das federações nas quais há duas candidaturas concorrentes é em Aveiro e neste caso são dois apoiantes de Pedro Nuno Santos nas internas que disputam o lugar: Jorge Sequeira, presidente da Câmara de São João da Madeira e atual líder da federação (que tenta um quarto e último mandato) e o deputado Hugo Oliveira.

Em Leiria a mudança de rosto à frente da distrital também é certa e disputam esta eleição Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria, e Teresa Coelho, antiga secretária de Estado das Pescas, tendo ambos apoiado Pedro Nuno Santos na corrida interna para secretário-geral do PS.

Já no caso do Baixo Alentejo, o atual presidente da federação e deputado, Nelson Brito, recandidata-se ao cargo, mas terá como opositora antiga deputa Telma Guerreira, candidatos que estiveram ao lado do atual líder nas eleições internas.

Entre as 15 estruturas nas quais não há disputa porque será candidatura única, destaque para a FAUL (Federação da Área Urbana de Lisboa) à qual se apresenta o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, que integrou os apoiantes do secretário-geral na corrida à liderança socialista.

No Porto também há mudanças, mas não haverá surpresas no dia da eleição já que é candidato sozinho Nuno Araújo, antigo chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos quando era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e membro da Comissão Nacional do PS.

Também a federação de Setúbal terá nova liderança depois destas eleições já que o deputado André Pinotes Batista, também apoiante de Pedro Nuno Santos, se apresenta à corrida em lista única.

Alterações na presidência mas sem surpresas no dia das eleições também haverá com as candidaturas únicas em Viseu (Armando Mourisco, presidente da Câmara de Cinfães), Bragança (Benjamim Rodrigues, presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros) e Vila Real (Rui Santos, presidente da Câmara de Vila Real).

Em nove das federações as eleições não vão trazer qualquer novidade já que os atuais presidentes se recandidatam ao cargo em listas únicas.

É o caso de Coimbra (João Portugal), Santarém (Hugo Costa), Castelo Branco (Vitor Pereira), Évora (Luís Dias), Federação Regional do Oeste (Brian Silva), Guarda (Alexandre Lote), Portalegre (Luís Testa), Viana do Castelo (Vitor Paulo Pereira) e Algarve (Luís Graça).

O calendário para as eleições internas do PS foi aprovado em maio pela Comissão Nacional e há também eleições nas estruturas federativas das Mulheres Socialistas - Igualdade e Direitos, das comissões políticas das estruturas federativas das Mulheres Socialistas - Igualdade e Direitos e dos delegados aos congressos das federações.

Os congressos das federações do PS serão em 12 e 13 de outubro.