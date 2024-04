FENPROF quer sinais concretos do Governo e da nova Assembleia da República

A FENFROF entregou hoje quatro petições à vice-presidente da Assembleia sobre carreiras, condições de trabalho, precariedade e aposentação.Diz Mário Nogueira que as cerca de sessenta mil assinaturas foram reunidas antes das legislativas.A FENPROF tem a primeira reunião com o novo ministro da Educação na sexta-feira.O secretário-geral, Mário Nogueira, espera abertura por parte de Fernando Alexandre para resolver o dossier da recuperação do tempo de serviço.