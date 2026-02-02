Em direto
Fernando Alexandre anuncia reabertura de escolas na quarta-feira

As escolas vão reabrir na sua maioria na próxima quarta-feira na região de Leiria, anunciou o ministro da Educação, após ter recebido garantias nesse sentido.

O ministro da Educação disse à RTP ter recebido informação nesse sentido dos presidentes de câmara dos concelhos da região de Leiria.

A vontade é que "os alunos possam voltar rapidamente às escola" porque "sem normalidade nas escolas não é possível retomar normalidade", considerou Fernando Alexandre.

"No máximo até segunda-feira" as escolas deverão estar todas reabertas, garantiu o ministro em declarações aos jornalistas. 
