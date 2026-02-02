Política
Fernando Alexandre anuncia reabertura de escolas na quarta-feira
As escolas vão reabrir na sua maioria na próxima quarta-feira na região de Leiria, anunciou o ministro da Educação, após ter recebido garantias nesse sentido.
A vontade é que "os alunos possam voltar rapidamente às escola" porque "sem normalidade nas escolas não é possível retomar normalidade", considerou Fernando Alexandre.
"No máximo até segunda-feira" as escolas deverão estar todas reabertas, garantiu o ministro em declarações aos jornalistas.