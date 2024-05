Lusa

O diretor demissionário da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde garantiu hoje no parlamento que, quando o novo Governo tomou posse, já existia um plano para enfrentar o verão e inverno, mas que não o pôs em ação porque percebeu que "havia vontade de mudar o processo para um diferente" e que, por isso, se demitiu.