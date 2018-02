Ferro agradece a Passos "serviço à causa pública". Esquerda não aplaude

Carlos Santos Neves - RTP28 Fev, 2018, 16:12 / atualizado em 28 Fev, 2018, 16:15 | Política

“Agradeço o sentido de serviço à causa pública e desejo as maiores felicidades pessoais nesta nova fase da sua vida”, afirmou esta quarta-feira o presidente da Assembleia da República na abertura do plenário, antes de dar início ao debate quinzenal com o primeiro-ministro.

A subcomissão parlamentar de Ética aprovou esta quarta-feira a substituição de Pedro Passos Coelho na bancada do PSD.



“Pedro Passos Coelho exerceu funções de elevada responsabilidade no grupo parlamentar do PSD, na direção do PSD e no Governo de Portugal. Independentemente das avaliações políticas de cada um e da pluralidade de visões aqui representadas, Pedro Passos Coelho merece a consideração e o respeito de todas as bancadas e, em primeiro lugar, do presidente da Assembleia da República pela forma correta e convicta com que defendeu sempre os seus pontos de vista”, apontou Ferro Rodrigues.



Aplaudido de pé pelos grupos parlamentares que suportaram o seu Governo, Passos Coelho ouviu também palmas saídas do flanco socialista, nomeadamente de Carlos César, presidente do PS e líder parlamentar, e da secretária-geral adjunta Ana Catarina Mendes.



Bettencourt no lugar de Passos



c/ Lusa

Os deputados do Partido Comunista, do Partido Ecologista “Os Verdes” e do Bloco de Esquerda permaneceram sentados e em silêncio.Na antecâmara do debate quinzenal, o presidente da Assembleia da República esteve reunido no seu gabinete com o antecessor de Rui Rio à frente do PSD. À entrada para o encontro, os jornalistas puderam ouvir Pedro Passos Coelho dizer que “não esperava tanta atenção”.Sem querer responder às questões dos jornalistas sobre a despedida da vida parlamentar, Passos Coelho diria, já depois da reunião, que tencionava assistir ao debate quinzenal da estreia de Fernando Negrão como líder parlamentar dos social-democratas.O lugar do ex-governante na bancada do PSD será agora ocupado por Ana Sofia Bettencourt, que passou pela Assembleia da República na legislatura de 2011 a 2015 e na vigência do XX Governo Constitucional, que caiu por força da esquerda parlamentar.