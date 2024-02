Ferro Rodrigues quer ver Conselho de Estado a discutir crise na justiça

O socialista classifica a situação de muito grave e defende, por isso, uma intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.As críticas de Ferro Rodrigues surgem depois da operação Influencer, que ditou a queda do Governo, e na semana em que os três detidos na operação que investiga crimes de corrupção na Madeira foram libertados, sem indícios de crime, no entendimento do juiz de instrução criminal.Questionado sobre este caso concreto, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa recusou fazer comentários.