Ferro Rodrigues sem meias medidas com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa

O ex-presidente da Assembleia da República apelou ao Presidente que não deixe que se instale no país a ideia de que "a dissolução de um Parlamento com maioria absoluta se torne num novo normal" e apelou a António Costa que "não hesite em substituir quem for necessário, doa a quem doer".