Festa e cânticos de vitória no quartel-general de António José Seguro

Minutos antes das 20:00, hora prevista para a divulgação das projeções dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais pelas televisões, dezenas de simpatizantes da candidatura de António José Seguro reuniram-se junto das quatro televisões instaladas na entrada do Centro Cultural e Congressos de Caldas da Rainha.

Os últimos 20 segundos até à hora certa foram contados em uníssono, com as projeções a serem recebidas com muita festa e cânticos de vitória, entre eles um dos mais entoados durante a campanha eleitoral: "Portugal presente, Seguro a Presidente".

À porta de casa do candidato, a poucos metros de onde está instalado o `quartel-general` e onde está reunido um grupo de jornalistas, à hora das projeções e nos minutos que se seguiram ouviram-se vários carros a buzinar a celebrar as projeções de vitória do antigo líder do PS.

As projeções dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais divulgadas hoje pelas televisões dão a vitória a António José Seguro, com entre 66,8% a 73%.

Segundo as previsões das televisões, André Ventura obtém entre 27% e 33,2%.