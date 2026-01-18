Política
Presidenciais 2026
"Foi honesta". António Filipe considera que "campanha valeu a pena"
António Filipe acredita que esta "campanha valeu a pena", apesar dos resultados da candidatura. O candidato apoiado pelo PCP considera que muitos dos apoiantes votaram em António José Seguro pelo "receio de que pudesse haver dois candidatos mais à direita na segunda volta".
Foto: António Cotrim - Lusa
"Aliás houve pressões muito grandes nesse sentido", continuou, referindo que "houve muitas pessoas" que lhe disseram que votariam na sua candidatura mas devido a esse receio "votaram logo na primeira volta em António José Seguro, sem que isso significasse um claro apoio em si".
Apesar do resultado, António Filipe admitiu não se arrepender "desta candidatura", considerando que "esta campanha valeu a pena".
"Foi uma campanha honesta, elevada. Que trouxe para o debate (...) as preocupações centrais dos portugueses. E esta candidatura, desse ponto de vista, valeu a pena".