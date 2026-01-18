"Foi honesta". António Filipe considera que "campanha valeu a pena"

Foto: António Cotrim - Lusa

"Creio que muitas pessoas votaram na candidatura de António José Seguro por terem o receio de que pudesse haver dois candidatos mais à direita na segunda volta", afirmou António Filipe, acrescentando que isso terá pesado "muito na cabeça dos eleitores".



"Aliás houve pressões muito grandes nesse sentido", continuou, referindo que "houve muitas pessoas" que lhe disseram que votariam na sua candidatura mas devido a esse receio "votaram logo na primeira volta em António José Seguro, sem que isso significasse um claro apoio em si".



Apesar do resultado, António Filipe admitiu não se arrepender "desta candidatura", considerando que "esta campanha valeu a pena".



"Foi uma campanha honesta, elevada. Que trouxe para o debate (...) as preocupações centrais dos portugueses. E esta candidatura, desse ponto de vista, valeu a pena".

